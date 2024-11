Juventus-Pogba, stavolta è davvero finita: la trattativa per l'addio è al passo finale

Redazione Calciomercato

Era già tutto previsto, come cantava Riccardo Cocciante. E però, a prescindere dai perché, non si capiva ancora il "quando" e il "come". Ecco, stavolta ci siamo. Un passettino alla volta verso la risoluzione contrattuale, che rischia di essere meno burrascosa del previsto:, e a confermarlo sono arrivate nuove indiscrezioni dall'Inghilterra.Del resto, tra Pogba e la Juventus andavano definiti "solo" i dettagli di un rapporto ormai concluso.Una volta diminuita la squalifica, Paul ha provato a giocare in difesa: "Ho ancora un contratto". Ma era una formalità, ed era stato il vero inizio di una diatriba per capire quali margini ci fossero per recuperare parte del saldo perso a causa della squalifica per doping., poiché il francese è stato sì "graziato",. Anzi: ladell'atto è rimasta.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Dopo settimane di chiacchiere, è arrivato il momento di accelerare.Di sicuro, Paul non tornerà alla Continassa nelle prossime settimane e - per capirci - ha già lasciato la sua casa torinese, nella quale ha deciso di vivere Nico Gonzalez. Insomma: si aspetta soltanto che venga ufficializzata la separazione, stavolta davvero a un passo. Non che ci fossero dubbi, ma c'era tutta una trattativa da portare a casa.