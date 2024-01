Juventus: prende quota il ritorno di Bernardeschi, sempre più lontano invece il colpo Berardi

Nonostante un girone di andata da protagonista, che la vede a soli due punti dall’Inter capolista a un turno dal termine, la Juventus pensa a rinforzarsi nel calciomercato di gennaio. Secondo i bookie potrebbe concretizzarsi il Federico Bernardeschi 2.0 a Torino, con il rientro del mancino ora in forza al Toronto visto a 3,50. Più difficile invece l’acquisto di Domenico Berardi, obiettivo estivo della Vecchia Signora e in rete lo scorso 23 settembre nell’unica sconfitta stagionale juventina in casa del Sassuolo: l’approdo del 10 neroverde alla corte di Allegri paga 7,50 volte la posta.