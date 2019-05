La Juventus ha perfezionato l’acquisto del difensore turco Merih Demiral, classe 1998. Demiral è stato una delle rivelazioni della seconda parte di campionato. Il Sassuolo lo ha prelevato nella sessione invernale di mercato dall’Alanyaspor. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Juventus ha deciso di investire 15 milioni per il suo cartellino e gli farà firmare un contratto di 5 anni. Nei prossimi giorni Fabio Paratici e il nuovo allenatore della Juventus dovranno decidere se portare il giocatore a Torino da subito o se lasciarlo maturare in prestito per un’altra stagione, magari proprio al Sassuolo.