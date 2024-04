Juventus, prima e seconda maglia 2024/25: le anticipazioni FOTO

Tante incognite sulladel futuro: chi la allenerà, con quale modulo giocherà, quali giocatori si uniranno al progetto rossonero. Ma anche:Come ogni anno c'è grande curiosità per scoprire quali saranno i design o anche i colori della stagione successiva e la pagina specializzata La Maglia Bianconera anticipa alcuni dettagli di dei kit home e away della Vecchia Signora per il 2024/25, disegnati sempre dallo sponsor tecnico- Per quanto riguarda la prima maglia, tornano le strisce bianconere larghe, nel pieno solco della tradizione.

Discorso diverso per quanto riguarda la seconda divisa per quanto riguarda colore e pattern: le anticipazioni con modelli accurati "all'80%".- Come è evidente, alle maglie manca il main sponsor. Non sarà più, le trattative continuano per trovare il nuovo partner con un occhio al mercato mediorientale.