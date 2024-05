Juventus, prima offerta all’Atalanta per Koopmeiners: tutti i dettagli

Calciomercato/Getty Images

La Juventus non vuole perdere tempo sul mercato ed è già al lavoro per costruire una squadra competitiva ai massimi livelli per Thiago Motta. Ridurre il gap dall’Inter in una sola sessione sarà certamente una missione difficile ma Cristiano Giuntoli ha le idee chiare su dove intervenire e con quale strategia.La stagione appena conclusasi con il trionfo in Europa League della Dea è stata anche quella della definitiva consacrazione di Koopmeiners. Oggi l’olandese è un giocatore completo che sa fare sia il mediano davanti alla difesa che il trequartista. E segna, tanto: 12 gol in campionato e 3 in coppa Italia.Pochi per un’Atalanta che non ha intenzione di smuoversi da quota 60.

- La sensazione è che serviranno nuovi contatti alla Juventus per trovare una quadratura con l’Atalantauna di queste potrebbe essere Dean, gioiellino olandese classe 2005 che tanto piace ai Percassi.