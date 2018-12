L'avventura in Portogallo di Stefano Sturaro potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda: il centrocampista di proprietà della Juventus in estate si è trasferito in prestito allo Sporting Lisbona ma con la maglia dei lusitani non è ancora mai sceso in campo, per questo motivo a gennaio potrebbe tornare in Italia.



Il procuratore di Sturaro, Carlo Volpi, è ora al lavoro per cercare una nuova squadra al suo assistito e ha proposto il centrocampista anche al Torino. Il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi, però, non sembrano essere interessati al giocatore.