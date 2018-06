Missione di mercato in Italia per il Paris Saint-Germain, che sta definendo la cessione di Javier Pastore alla Roma. Ieri a Milano il direttore sportivo dei campioni di Francia, Antero Henrique ha incontrato anche i dirigenti juventini Beppe Marotta e Fabio Paratici. Stando a quanto filtra dalla Francia, Antero si sarebbe informato sulla situazione di Alex Sandro, che ha già avuto ai tempi del Porto. In caso di cessione del terzino sinistro brasiliano, i bianconeri oltre a Cancelo (Valencia) potrebbero ingaggiare uno tra Darmian (Manchester United) e Bernat (Bayern Monaco).



AL CENTRO DEL MERCATO - A sua volta, sempre secondo Tuttosport, la Juventus è interessata a due centrocampisti del PSG: Verratti e Rabiot. L'italiano e il francese (ovviamente non in coppia, uno escluderebbe l'altro) rappresentano due alternative al sogno Milinkovic-Savic della Lazio insieme a Pogba e Kovacic. Senza dimenticare la trattativa col CSKA Mosca per il russo Golovin e l'arrivo a parametro zero dal Liverpool del tedesco Emre Can, atteso oggi a Torino per le visite mediche. In uscita occhio a Barcellona e Chelsea su Pjanic.