Incontro doveva esserci e incontro c'è stato. Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, e Thomas Tuchel, allenatore nuovo di zecca del club parigino, si sono incontrati all'ombra della Tour-Eiffel per parlare di quello che sarà il futuro del classe '92 azzurro. L'ex Borussia Dortmund ha ribadito all'ex Pescara l'importanza che rivestirà nel suo PSG, riprendendolo però per lo stile di vita. Il tecnico tedesco è un maniaco dei dettagli, un perfezionista che cura con grande attenzione l'alimentazione e la dieta dei suoi giocatori, tanto che appena arrivato a Parigi ha voluto conoscere subito il peso degli elementi della rosa. E, come scrivono in Francia, proprio a Verratti Tuchel ha chiesto di perdere peso.



FATTORE RAIOLA - Registrato il pensiero del tecnico, che ritiene importante il Gufetto di Manoppello per il suo PSG, va considerato anche quello del giocatore e del suo procuratore. Già, perché come appreso da calciomercato.com, Mino Raiola sta continuando a parlare con i top club europei proponendo il centrocampista abruzzese della sua scuderia: il Barcellona ha detto no, il Manchester United sta valutando, la Juve aspetta, il Real Madrid lascia la porta aperta. Settimane importanti per il futuro dell'italiano, che ora si concederà giorni di relax a Ibiza, meta preferita da sempre. Prima il piacere, poi il "dovere". Prima la "Isla bonita" poi il calciomercato.



