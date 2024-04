Roma, il fattore De Rossi per Chiesa e il destino incrociato con Lukaku

L’idea è nata da Daniele De Rossi che ha un grande rapporto con l’attaccante della Juventus dai tempi della comune esperienza con la Nazionale italiana sotto la guida di Roberto Mancini. Il tecnico giallorosso che Roma sia la piazza ideale per rilanciare l’attaccante così come già successo con Paulo Dybala.Chiesa riflette sul proprio futuro e non è certamente un mistero che stia valutando concretamente la possibilità di lasciare la Juventus.ed è pronto ad offrire un rinnovo del contratto ponte di una stagione all’agente dell’azzurro Ramadani., oggi non si può parlare ancora di una vera e propria trattativa ma di un forte interessamento.

La Roma ha individuato in Chiesa il potenziale acquisto a cinque stelle della prossima sessione estiva di calciomercato così come lo era stato Lukaku solo 8 mesi fa. E spera di ottenere, eventualmente, gli stessi risultati del belga che tra alti e bassi ha sicuramente fornito un contributo importante in termini di gol:Numeri che non sono passati inosservati al Chelsea che ora si sta convincendo a concedere un’altra occasione all’attaccante belga.: difficile, se non impossibile, ipotizzare un doppio esborso economico così pesante da parte dei Friedkin sia per Chiesa che per l’attaccante belga.