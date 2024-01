Juventus, quanto guadagna Yıldız e l'offerta di rinnovo di Giuntoli

Muoversi ora, per evitare sorprese in futuro., grande sorpresa della stagione bianconera con 3 gol in 12 partite tra Serie A e Coppa Italia. Secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport a inizio settimana, a margine della sfida di campionato contro il Sassuolo, c'è stato, che era a Torino di ritorno dall’Arabia Saudita. Un primo approccio, una chiacchierata per gettare le basi in vista diYildiz ha scalato le gerarchie ed è diventato una risorsa per la prima squadra, lo confermano le scelte di Allegri, che l'ha schierato titolare nelle ultime quattro partite di campionato (contro Frosinone, Roma, Salernitana e Sassuolo) e da quelle di Giuntoli, che ha deciso di cedere Moise Kean, molto vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid è diventato il quarto attaccante della Juve, insieme a Chiesa, Milik e Vlahovic.Un gioiellino che ha già esordito con i grandi della Turchia di Montella (il 12 ottobre 2023 contro la Croazia, all'età di 18 anni, 5 mesi e 8 giorni), che va blindato. Perché sono molte le big che hanno chiamato il suo agente nelle scorse settimane,. Soprattutto i gialloneri del Signal Iduna Park, che hanno preso in prestito Jadon Sancho dal Borussia Dortmund dal Manchester United fino a giugno, che stanno cercando una seconda punta di qualità in vista del 2024-25. E come spesso è successo negli ultimi anni (da Haaland a Bellingham, passando proprio per lo stesso Sancho) puntano sui giovani talenti, garantendo soldi e spazio.La Juventus non è preoccupata, Yildiz a Torino sta bene, si sente importante e vuole continuare a vestire il bianconero. Da qui la scelta di rinnovare, di uno o due anni, il contratto in scadenza nel 2027,che con i bonus potrebbe anche superare il milione.