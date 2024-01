Non c'è sessione di mercato in cui il nome di Anthony Martial non venga associato alla Serie A. Juventus e Inter in prima fila, ma anche Roma e Milan: sono tanti i club del nostro campionato che negli ultimi anni sono stati accostati all'attaccante francese. Che ogni stagione sembra sul punto di lasciare il Manchester United, salvo poi restare. È stato così anche all'inizio di questo gennaio, in cui le big italiane valutavano l'innesto di un jolly in attacco e hanno ripensato all'ex gioiellino del Monaco. Che però non ha alcuna intenzione di lasciare i Red Devils, visti anche i problemi fisici che ha avuto nell'ultimo periodo...



OCCASIONE O RINNOVO? - A confermare questo scenario è stato nelle ultime ore Philippe Lamboley, agente dello stesso Martial: "Anthony non se ne andrà e resterà fino alla scadenza del suo contratto a giugno. Non è stato escluso dal gruppo e non ha problemi con nessuno nel club, Anthony è a Manchester da nove stagioni e se non fosse stato un grande professionista non sarebbe rimasto così a lungo". Addio scontato a giugno, quindi? Non è detto. Perché nonostante la corte di tante società, pronte a cogliere l'opportunità di avere Martial a parametro zero, il Manchester United ha ancora un'opzione unilaterale per prolungare per un'altra stagione: a quasi 29 anni, la lunga storia di corteggiamento tra la Serie A e Martial ha bisogno ancora di qualche mese di attesa.