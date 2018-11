La Juventus sfida il Cagliari nel posticipo serale del sabato. ​Come riporta Il Corriere dello Sport, i bianconeri saranno senza Bernardeschi che migliora ma attende il test in famiglia con la Primavera. Lo staff tecnico rimane molto cauto e preferisce non forzare i tempi. Lo stesso ragionamento vale per Giorgio Chiellini, mentre in mezzo al campo Khedira rientrerà la prossima settimana ed Emre Can potrebbe restare fuori per un mese abbondante.