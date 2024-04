Juventus, Rabiot: 'Faceva caldo, ci siamo abbassati. Sul rinnovo...'

52 minuti fa



Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, parla ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 nel derby con il Torino: "Nel primo tempo abbiamo creato, ma purtroppo non abbiamo trovato il gol. Quando non segni ovviamente puoi rischiare, loro hanno preso più fiducia e la partita può girarti nel modo sbagliato. Il calo nel secondo tempo? Oggi penso sia una questione fisica, faceva caldo e noi ci siamo abbassati, ma loro non hanno creato niente. Potevamo pure fare gol con Yildiz".



IL MERCATO - Poi il mercato, a cavallo fra la scelta di restare per questa stagione e il futuro: "Sono rimasto perché volevo aiutare la squadra a tornare in Champions, come chiesto dalla società. Una volta centrato l'obiettivo parleremo con la società, al momento ci dobbiamo solo concentrare sul campo e sulle partite da giocare. Più avanti ci sarà tempo per discutere. La mia volontà? Voglio far tornare la Juve in Champions e vincere la Coppa Italia, poi parleremo del mio contratto".