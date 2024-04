Juventus, decisione a sorpresa per il futuro di Rabiot

John Elkann, nella lettera agli azionisti di Exor, ha parlato di anno zero per la Juventus riferendosi alla prossima stagione. La struttura di costi sostenibile, invocata dalla proprietà bianconera, impone delle riflessioni su tutti quei giocatori che hanno degli ingaggi pesanti: uno dei casi più eclatanti è quello del centrocampista franceseche percepisce ben 7 milioni di euro( più 2 di bonus) netti a stagione.Sia Rabiot che la Juventus sono arrivati alla conclusione che i tempi sono maturi per dirsi addio già al termine del campionato: la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a luglio è congelata.

Rabiot vuole provare una esperienza in Premier League. Sul francese si registrano dei sondaggi da parte di Manchester United e Newcastle.e potrebbe chiedere la sua conferma. Al momento si tratta solo di uno scenario, si attendono sviluppi a stretto giro di posta.