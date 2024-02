Juventus-Rabiot, inizia il conto alla rovescia? Tutte le opzioni per il futuro

È lui d'altronde l'obiettivo numero uno per la prossima stagione, se si parla di mercato o rinnovi di contratto cambia poco considerando la sua importanza e quell'accordo annuale che già si avvicina inevitabilmente (pericolosamente) alla scadenza.Da un lato c'è la consapevolezza che il centrocampista francese saprà non farsi distrarre da niente, proprio come successo almeno a livello personale nella scorsa stagione. Dall'altro il rischio concreto che possa davvero essere giunto al termine della sua avventura in bianconero.