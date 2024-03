Juventus, Rabiot recuperato verso il Genoa. Squadra in ritiro: le ultime

Laha svolto la seduta dell'antivigilia della gara contro il Genoa, in programma domenica alle 12:30 nel quadro della 29esima giornata di Serie A: la buona notizia per Max Allegri è cheed è da considerarsi recuperato per la sfida ai rossoblù dopo aver saltato le ultime partite per via di una lussazione alla falange del primo dito del piede destro rimediata col Frosinone.- La squadra stasera cenerà e pernotterà al JHotel, quindi domani mattina è in programma l'allenamento della vigilia, al termine del quale ritiro fino alla partita, senza rientrare a casa. Secondo quanto si apprende, non si tratta di una misura in alcun modo punitiva, ma solo di un modo per approcciare la sfida con il maggior grado di concentrazione possibile.