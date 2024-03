Juventus-Genoa: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

ma che in assoluto servirà per dare una svolta al recente periodo negativo: dal pareggio con l'Empoli in poi è iniziata una striscia da soli tre pareggi e una vittoria (contro il Frosinone all'ultimo respiro) in sette partite., considerando le certezze accumulate in un campionato sempre regolare.– Allegri ritrova anche Mattiae aspetta di capire se poter contare su Adriena centrocampo, mentre in attacco torna dopo la squalifica Dusan. Tutti a disposizione o quasi per, che dovrà rinunciare solo all'affaticatoe allo squalificato- Juventus-Genoa, calcio d'inizio alle ore 12.30 di domenica 17 marzo 2024 all'Allianz Stadium sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e Sky Calcio, oltre che da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn, SkyGo e Now. La telecronaca su Sky è affidata a Federico Zancan con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi, su Dazn a Stefano Borghi con commento tecnico di Marco Parolo.(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic.(3-5-1-1): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Messias, Frendrup, Badelj, Malinovsky, Spence; Gudmundsson; Retegui.