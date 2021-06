Aaron Ramsey potrebbe essere il primo giocatore a salutare la Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport che spiega come il club bianconero stia cercando una sistemazione per il gallese attualmente protagonista a Euro2020 con la sua Nazionale. A breve è previsto un incontro col suo entourage per capire chi può permettersi di garantirgli l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. In Premier League sono arrivati apprezzamenti da parte di West Ham e Crystal Palace.