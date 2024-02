Juventus, rinnovo Rabiot in standy by: non solo Inter, ci prova il Bayern Monaco

Federico Zanon

Nuovo ostacolo sulla strada per il rinnovo di Adrien Rabiot con la Juventus. Secondo quanto riporta la Bild il centrocampista francese classe 1995 è finito nel mirino del Bayern Monaco, che cerca almeno un grande nome a centrocampo in vista della prossima stagione. L'ex giocatore del Paris Saint-Germain, che la scorsa estate ha prolungato di una sola stagione, fino al giugno 2024, è uno dei quattro nomi ricercati dal club tedesco insieme a Martin Zubimendi della Real Sociedad, che ha una clausola rescissoria da 60 milioni, Joao Palhinha del Fulham, valutato oltre 50 milioni di euro, e Federico Redondo, 21enne gioiello dell'Argentinos Juniors, seguito anche dal Milan e soprattutto dall'Inter Miami di Messi.



LA POSIZIONE DELLA MAMMA-AGENTE - Il figlio di Fernando, ex gloria del Real Madrid con una parentesi poco fortunata al Milan, in questo 2024 sarà free agent esattamente con Rabiot, il cui futuro alla Juventus resta in dubbio. Il rinnovo non c'è ancora e passi in avanti non stati fatti, la decisione verrà presa solo in primavera. La Juventus sa che dovrà passare dalla mamma-agente Veronique, che lo scorso dicembre ha tuonato quando ha letto di un accordo imminente con i bianconeri: "Smentisco le notizie in merito al rinnovo del contratto di Adrien con la Juventus. Non ha preso alcuna decisione sul suo futuro ed è concentrato esclusivamente sul campo e su questa stagione. Al momento non ci sono discussioni con nessun club sul suo futuro. Anche se giovedì mattina mi sono arrabbiata quando ho scoperto la notizia in prima pagina e un articolo, che non è altro che una totale invenzione giornalistica".



IL LEGAME CON ALLEGRI - La Juventus ora come ora non può prendere decisioni. Perché c'è un posto in Champions League da conquistare, perché non è chiaro chi sarà la guida tecnica del 2024-25, se Massimiliano Allegri sarà ancora l'allenatore. Rabiot è molto legato al tecnico livornese, un suo addio potrebbe influire sulla scelta finale.



QAUNTO COSTA ALLA JUVE - A livello economico, nella stagione 2023/24, il valore di Rabiot a bilancio è pari a zero (al netto di eventuali nuove commissioni). Questo significa che l’impatto di Rabiot sul costo della rosa è pari allo stipendio lordo: 9,17 milioni di euro (per un netto di 7 milioni e grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita).



IDEA INTER - Sull'ex giocatore del Tolosa non va esclusa a priori l'Inter. Zielinski del Napoli e Taremi del Porto sono solo gli ultimi esempi, Marotta è sempre attento ai parametri zero di valore, Rabiot fa parte di questa lista. Se non dovesse trovare l'accordo con la Juve potrebbero aprirsi nuovi scenari italiani.