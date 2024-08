Juventus, rivoluzione totale in difesa: le ultime su Bremer, Rugani, Gonzalez e Djalò

Redazione Calciomercato

La Juventus è pronta a rifarsi il look in difesa nel corso della prossima settimana.è sempre più vicino, una precisa richiesta del tecnico italiano Farioli. I contatti delle ultime ore hanno portato a un accordo di massima tra il difensore e i lancieri, ora si va verso la definizione della formula con la Vecchia Signora. Sportitalia racconta che l’ipotesi più concreta è quella del, seguiranno aggiornamenti.Thiago Motta ha la necessità di puntare su giocatori già pronti nella prossima stagione. Ecco perché l’uruguaiano Facundo Gonzalez andrà via di nuovo in prestito dopo l’esperienza alla Sampdoria: alla Juventus sono arrivate richieste da Francia, Spagna e Udineseche possa garantirgli quel minutaggio necessario a riprendere confidenza nei propri mezzi dopo i mesi di inattività per il serio infortunio.

Una delle prime richieste fatte da Thiago Motta a Giuntoli è stata quella di tenere duro per Bremer.per la felicità di Thiago Motta. Le vie del mercato saranno anche infinite ma la Juventus non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte per il forte difensore brasiliano, men che meno ad agosto inoltrato.