L’Allianz Stadium ritroverà Paulo Dybala da avversario. Dopo il trasferimento alla Roma nell’ultima sessione di mercato l’ex numero 10 bianconero è atteso a Torino per il big match della terza giornata di Serie A, Juventus-Roma, in programma per sabato alle 18:30. Sarà un vero esame per le due squadre che stanno cercando di capire quanto possono puntare in alto in questa stagione e sulla lavagna scommesse la formazione di Allegri parte favorita su quella di Mourinho, anche se a quota alta. Il segno 1 per i bianconeri vale 2,35, contro il successo dei giallorossi e il pareggio che sono proposti entrambi a 3,20. Juventus-Roma sarà anche il confronto tra due squadre che ancora non hanno subito gol in campionato ed è ovvio che gli attaccanti in campo saranno determinati a sfidare questa statistica. Dusan Vlahovic è il nome più caldo sulla lavagna marcatori e si gioca in gol a 2,75, mentre tra i giallorossi Tammy Abraham a quota 3,50 sembra avere maggiori chance dell’attesissimo Paulo Dybala (4,00). Sempre di sabato il Milan cercherà di sfruttare lo scontro diretto tra le due avversarie con il segno 1 contro il Bologna (quota 1,34), mentre domenica Atalanta e Napoli dovranno affrontare trasferte più complicate. I bergamaschi si giocano vincenti a 1,79 a Verona, i campani hanno tutte le intenzioni di confermarsi a punteggio pieno ma devono superare la Fiorentina, affaticata dal turno di Conference League. Il segno 2 per la squadra di Spalletti si gioca a 2,10.