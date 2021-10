Domenica si sfideranno allo Stadium ma pure sul mercato Roma e Juventus incrociano le spade per due giocatori in scadenza. Il primo - secondo Tuttosport - è Axel Witsel. Il 32enne centrocampista belga è un nome sempre presente nella “lista centrocampisti” dei bianconeri. Witsel è stato a un passo dalla Juventus nel 2016 ed è tornato di moda anche nell’ultima sessione di trattative. Alla fine è rimasto al Borussia Dortmund, però tra gennaio e giugno lascerà i gialloneri. In agosto, oltre alla Juventus, si era informata anche la Roma per il belga. L'altro è Zakaria sul quale la Roma di Pinto sta lavorando da tempo.