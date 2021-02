Lavince ancora e non subisce gol, costringendo la Roma a ritmi bassi e lasciando ai giallorossi un possesso sterile per 90 minuti e oltre. Tanto per cambiare, sono Chiellini e Ronaldo gli uomini in più, Arthur è in costante crescita. Nella Roma tutto ruota attorno a Spinazzola. Queste le pagelle di Calciomercato.com.si fa sentire quando serve e non si lascia mai ingannare dal pallone scivoloso.in seconda battuta su Spinazzola, sempre prezioso.vicino a Chiellini si sente più sicuro, è un fatto. Si fa male nel finale (40' st: pazzesco vederlo così dopo un anno intero e forse più di quasi inattività. In anticipo è un gigante, se c'è da spazzarla non si tira indietroqualche licenza di troppo, ma stavolta gioca bene ed è da una sua iniziativa che nasce il gol dell'1-0 (40' stlo spauracchio Spinazzola lo condiziona in fase di non possesso, più timido del solito quando c'è da attaccare (37' st).: stringe i denti nonostante un dolorino al polpaccio, tocca una quantità infinita di palloni e ne sbaglia forse un paio.si accende e si spegne, i ritmi bassi lo aiutano ma lascia sempre il sapore dell'incompiutezza.corre e attacca gli spazi, è così che è diventato un titolarissimo ma questa volta appare un po' in riserva (20' stentra e ispira subito il gol del 2-0).tre palloni nel primo tempo. Un gol, una traversa e una parata in bello stile di Pau Lopez. È decisamente tornato.tre palloni nel primo tempo. Un assist vincente e altri due perfettamente controllati da Ronaldo in area di rigore. In pratica una spalla perfetta (20' stgli bastano pochi minuti per lasciare il segno, è lui a costringere Ibanez all'autogol, poi però sbaglia quasi ogni altro appoggio).All.: bisogna dosare le energie, l'idea di abbassare il baricentro lasciando alla Roma il possesso per tutta la partita è vincente. Bada al sodo, chiude con cinque difensori e fa pure rifiatare chi ne ha bisogno. Sì, dopo l'Inter è cambiato qualcosa.: scende troppo lentamente e si fa beffare dalla rasoiata di CR7.più pericoloso nell'area avversaria che puntuale in fase difensiva, cresce alla distanzatiene bene al centro della difesa poi non si controlla in occasione dell'autorete.macchinoso, più che altro si arrangia.: Alex Sandro lo manda spesso fuori giri (31' st).: detta i tempi in fase di palleggio e non lascia mai scoperta la difesa, bella scoperta (17' st: con lui al posto di Villar la Roma perde qualcosa, anzi molto).: motorino inesauribile, si infila in ogni spazio.il migliore della Roma, praticamente tutto il gioco si sviluppa sulle sue percussioni.una bella occasione e poco più (17' stentra e ci prova da fuori area).: alla fine è sempre e solo lui a creare qualcosa di pericoloso.: stavolta è stritolato dalla marcatura di Chiellini (17' sttorna in campo, non nel modo giusto).All.: fa quel che può con cosa gli rimane, ma la sensazione è che la sua squadra faccia esattamente quello che sperava Pirlo. Rilancia Dzeko, per l'ennesima volta un nuovo inizio.