Juventus-Sampdoria 2-1

Marcatori: p.t. 2' Ronaldo (J), 33' Quagliarella rig. (S); s.t. 20' Ronaldo rig. (J). Assist: p.t. 2' Dybala (J).

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi (27' s.t. Douglas Costa); Dybala, Mandzukic (24' s.t. Bernardeschi), Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Perin, Benatia, Khedira, Kean, Bonucci, Spinazzola. All. Allegri.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez (27' s.t. Saponara); Caprari (22' s.t. Defrel), Quagliarella. A disp. Rafael, Belec, Vieira, Jankto, Leverbe, Regini, Tavarez, Tonelli, Rolando, Kownacki. All. Giampaolo.

Arbitro: Valeri di Roma2.

Ammoniti: p.t. 36' Matuidi (J), 37' Ferrari (S); s.t. 26' Rugani (J), 45'+2 Saponara (S).