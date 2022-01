Juventus-Sampdoria 4-1



Marcatori: pt 25' Cuadrado (J); st 7' Rugani (J), 18' Conti (S), 22' Dybala (J), 32' Morata rig. (J).

Assist: st 7' Arthur (J), 18' Augello (S), 22' Locatelli (J).

Juventus (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Danilo (17' st Chiellini), Rugani, Alex Sandro; Locatelli, Arthur (29' st Bentancur); Cuadrado (29' st Aké), Kulusevski (17' st Dybala), Rabiot; Morata (34' st Kaio Jorge). A disp. Szczesny, Pinsoglio, Miretti, McKennie, Pellegrini, Soulé. All. Allegri (in panchina Landucci).

Sampdoria (3-5-2): Falcone; Bereszynski, Magnani, Murru; Conti (19' st Candreva), Thorsby (19' st Vieira), Rincon, Askildsen, Augello (36' st Dragusin); Torregrossa (19' st Gabbiadini), Caputo (41' st Ciervo). A disp. Ravaglia, Yepes, Ferrari, Trimboli, Saio, Aquino. All. Tufano.

Arbitro: Fournaeu di Roma1.

V.A.R.: Nasca di Bari.

Ammoniti: st 34' Alex Sandro (J), 41' Rincon (S), 43' Vieira (S).