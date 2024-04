Juventus, sarà addio ad Allegri. Ma Pjanic lo difende: 'Con tutto quello che è successo al club, non ha colpe'

Miralem Pjanic torna a parlare di Juventus ed in particolare della delicata situazione affrontata da Massimiliano Allegri, allenatore che al termine della stagione si avvia verso la separazione dal club bianconero e al quale il centrocampista bosniaco è rimasto molto legato. Nell’intervista concessa a Il Corriere dello Sport, l’ex anche di Lione, Roma e Barcellona, ha voluto dire la sua sulle presunte responsabilità del tecnico livornese sulla delicata situazione che sta vivendo la Juve.



NON E' COLPA SUA - "È tornato alla Juve dopo che al 99% - e lo so per certo - stava per chiudere con il Real Madrid. Per lui la Juve è importantissima. Tutto quello che è successo al club ha inciso sulle scelte e sulle prestazioni della squadra, per questo mi sembra impossibile attribuire a Max le colpe di un rendimento non sempre esaltante. Allegri rimane Allegri, uno dei più vincenti e tanti club lo vorrebbero in panchina. Ha fatto il massimo fino a questo momento e non penso sia colpa sua se ci sono stati dei periodi negativi. In questi ultimi anni ha perso giocatori importanti”, ha dichiarato Pjanic.