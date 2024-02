Juventus, sarà all in su Koopmeiners: la soluzione e le alternative

Il grande obiettivo della Juventus, in vista del prossimo mercato estivo, è Teun Koopmeiners. Come riporta Tuttosport, i bianconeri avranno bisogno almeno di un altro centrocampista di livello per la prossima stagione. Un conto che si alzerebbe a due, nel caso in cui Adrien Rabiot decidesse di lasciare Torino a partire dal 1° luglio (contratto in scadenza il 30 giugno). L'olandese garantirebbe dinamismo, tecnica e gol alla Juventus, che tuttavia deve fare i conti con la richiesta dell'Atalanta pari a ben 60 milioni di euro.



La Vecchia Signora spera di abbassare le pretese nerazzurre, inserendo anche qualche giovane nell'operazione con l'auspicio che non arrivino altri club dall'estero pronti ad accontentare l'Atalanta. Per tale motivo, a centrocampo, la dirigenza bianconera tiene il mirino puntato anche su alcune alternative come Khephren Thuram, Kjaergaard, Mikel Merino e Fofana del Monaco.