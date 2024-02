Juventus-Koopmeiners, si può grazie a Soulé: le cifre per far quadrare l'affare

Grandi manovre tra Torino e Bergamo.lapotrebbe avere già in casa la chiave giusta per arrivare a Teun. L'olandese è l'obiettivo numero uno alla Continassa ma la richiestaè di quelle difficili da esaudire sull'unghia. Gasp e i bergamaschi sarebbero pronti a cedere l’olandese... - Cristiano Giuntoli sa che la prima richiesta è destinata a scendere e che, per battere la concorrenza estera e italiana,Se nella scorsa estate infatti la dirigenza nerazzurra ha detto no a un'offerta diè chiaro che la stessa cifra ora non basterà visti i grandi numeri del centrocampista che si è confermato anche nel 2023/24. Per abbassare le pretese deiperò la Juve potrebbe avereuna contropartita che intriga l'Atalanta e mister Gasperini. Stiamo parlando dil'identikit perfetto del giocatore che potrebbe esaltarsi sotto l'egida del tecnico di Grugliasco. Come, come, Gasp ha una sorta di feticcio per questi tipi di giocatori e potrebbe spingere per farlo inserire nella trattativa. Il giocatore in prestito al Frosinone è valutato ad oggiutli per abbassare il prezzo di Koopmeiners, portarlo intorno aie far quadrare i conti in campo e nelle casse.