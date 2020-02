Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha pubblicato una serie di dati e statistiche che hanno caratterizzato la vittoria di ieri contro il Brescia per 2-0



30 PARTITE IN GOL - La Juventus di Sarri ha trovato il gol per la 30ª partita consecutiva in tutte le competizioni, solo tre allenatori hanno avuto una striscia più lunga sulla panchina dei bianconeri: Ljubisa Brocic 35 gare nel 1958, Fabio Capello 40 nel 2006 e Massimiliano Allegri 34 nel 2017.



CALCI PIAZZATI - La Juventus è la squadra che ha segnato di più su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (18 reti).



IL 2020 ALL’ALLIANZ - Nessuna squadra ha subito meno reti casalinghe della Juventus (una, al pari del Parma) nel 2020 in Serie A.



TIRI SUBITI - La Juventus ha subito solamente cinque tiri in questo match: record per i bianconeri nel campionato in corso, al pari del match contro la SPAL di settembre.