"Alla fine Maurizio Sarri vincerà il primo scudetto, il nono consecutivo della Juventus. Ma intorno al suo progetto resta un forte senso di delusione, che si mischia allo scetticismo", Il Corriere della Sera analizza così il momento in casa Juventus e aggiunge: "Andrea Agnelli ha cambiato rotta perché oltre ai risultati, che non sono mai mancati in questi anni, voleva il gioco, un’identità forte con cui andare a caccia della Champions. E invece sono state le qualità dei giocatori, soprattutto di Ronaldo e Dybala, a mascherare i difetti. Non è la solita Juve. Questa è lenta, bolsa, spesso distratta, capace di subire 9 gol in 3 partite".