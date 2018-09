Federico Di Francesco non ci sta. Il giovane del Sassuolo commenta l'episodio incriminato sul finire della partita persa con la Juventus domenica, quando ha ricevuto uno sputo in faccia da Douglas Costa, poi espulso grazie al Var. Il brasiliano ex Bayern si è scusato con tutti, tranne che con Di Francesco, accusato di avergli detto qualcosa di brutto.



Oggi il figlio dell'allenatore della Roma ha chiarito: "Sono profondamente turbato dalle illazioni e dalle invenzioni apparse su alcuni media nazionali. Tutto questo è offensivo e denigratorio. Non permetto che mi vengano attribuiti comportamenti e/o frasi razziste che non appartengono ai miei valori etici e che sono frutto dell'immaginazione altrui. Chiedo e pretendo rispetto!".