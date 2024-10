L'Espresso - Scoperte nuove società offshore di John Elkann: compagnie anonime nei paradisi fiscali

AFP via Getty Images

Una nuova indiscrezione arriva direttamente dal settimanale L’Espresso, in merito all’indagine della Procura di Torino sulle presunte frodi fiscali imputate all’attuale numero uno del gruppo Exor e presidente di Stellantis John Elkann. Secondo quanto viene riportato,, svelati da L’Espresso,. A schermare l’ignoto proprietario è Johannes Matt, che lavora in Lichtenstein e viene indicato negli atti giudiziari italiani come fiduciario della famiglia Agnelli-Elkann. Si tratta della stessa persona che gestiva almeno un’altra offshore, sempre alle Isole Vergini. Come viene riportato, il capitale sociale di questa società è diviso in 10.000 azioni che non hanno un valore nominale prefissato. Tali azioni, nel 2012, passano a un fondo estero chiamato Conegliano Private Equity, prima di venire trasferite in un’altra cassaforte finanziaria del Liechtenstein, denominata Bendel Fund, tutti i i fondi che portano alla persona di John Elkann.

FRODE FISCALE E TRUFFA ALLO STATO: SEQUESTRATI 75 MILIONI AGLI ELKANN

Le carte studiate da L’Espresso non specificano le attività di tale società, ma è chiaro come la stessa abbia investito una notevole mole di denaro, avendo con un patrimonio netto di 231 milioni di euro (ogni quota dello 0,04% della società equivale a 92mila euro). Contattato da L’Espresso,dall’anno del decesso della nonna Marella Caracciolo Agnelli (2019).

. Vilanda Capital Limited è il nome originario di una società delle solite Isole Vergini Britanniche controllata da Margherita Agnelli, la figlia di Gianni e Marella. Tra i documenti che sono stati visionati, c’è anche una delle prime cause civili intentate da Margherita contro i tre figli. I suoi legali contestano di aver scoperto che una società cassaforte, chiamata Buckingham Talcott Inc, è stata liquidata e tutti i suoi beni sono stati assegnati alla Exor, accusata di aver tenuto nascoste quelle carte. Fino a prova contraria e aspettando i futuri processi, Elkann e tutti gli altri indagati vanno considerati innocenti.

