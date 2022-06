Angel Di Maria continua a rimandare la decisione sul proprio futuro anche se, come scritto da Calciomercato.com, la Juventus si attende una risposta in questa settimana. Anche la Gazzetta dello Sport conferma ciò e scrive come i bianconeri siano fiduciosi sul buon esito della trattativa per il 34enne in uscita dal Psg.