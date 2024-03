Juventus, senti Capello: 'Champions a rischio per Allegri. Vlahovic nervoso, sbagliato criticare Chiesa'

Fabio Capello dice la sua in vista della doppia sfida tra Lazio e Juventus, prima sabato in campionato a Roma e poi martedì di settimana prossima a Torino per la semifinale d'andata in Coppa Italia. L'ex allenatore bianconero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Nessuna delle due penserà già alla coppa, a meno che la Lazio non dia già per finita la rincorsa Champions. Ma io ho vinto una Liga col Real Madrid recuperando 9 punti al Barcellona, quindi non sarei d'accordo".



GLI ALLENATORI - "Per Tudor raggiungere subito una finale sarebbe un bel modo di presentarsi, mentre per Allegri la Coppa Italia è l'unico modo per non chiudere con zero trofei in tre anni. E Max è sempre stato abituato a vincere. Sarà una partita difficile e importante per entrambi i tecnici. Igor Tudor deve iniziare bene, ma Massimiliano Allegri ha bisogno di fare punti, altrimenti mette a rischio la qualificazione in Champions League. Dietro corrono eh. E se la Juve dovesse continuare a non fare risultato, proseguirebbe la discesa. Garantisco che è complicato frenare in discesa".



L'ATTACCO - "Vlahovic squalificato? Assenza pesante, che si aggiunge a quella di Milik. Max come centravanti all'Olimpico avrà solo Kean, che non gioca una gara intera da mesi e mesi. Ma è il modo in cui Vlahovic si è fatto espellere col Genoa a lasciarmi dubbi: perché quel nervosismo? Io non sto vedendo un brutto Chiesa. È molto attivo, si dà da fare, forse è solo un po' precipitoso nelle scelte, ma proprio perché vuole lasciare il segno. So che è criticato, ma io non condivido".