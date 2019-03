Federico Chiesa si racconta, dichiarando di ispirarsi a Cristiano Ronaldo: "Lavorare duramente mi ha ripagato, è la spinta che mi ha portato ad arrivare fin qui, in Serie A, e che ora mi sprona a migliorare ogni domenica. Come Cristiano Ronaldo: non ha il talento di Messi, però ha vinto il suo stesso numero di Palloni d'Oro. Un professionista esemplare come lui insegna che per arrivare e restare al top bisogna stare attenti a ogni piccolo particolare".



Intervistato da Undici, in uscita domani, l'esterno d'attacco della Fiorentina spiega: "Per due o tre anni ho fatto fatica a trovare spazio, perché il mio fisico non era pronto come quello degli altri. Quando hai 14, 15 anni, ti viene da dentro una delusione passionale. Ho pensato tante volte di mollare. Ma i miei genitori, la mia famiglia, ci hanno sempre creduto. Io ci ho sempre creduto. Quando non giocavo, mi dicevo: non ho giocato questa, giocherò la prossima. Era un modo per andare avanti, per avere un pensiero positivo. Visto che non giocavo, la partita per me erano gli allenamenti settimanali".



Le parole su Ronaldo non potranno che far piacere ai tifosi della Juventus, uno dei club che, insieme a Inter e Napoli, sogna di strappare il classe 1997 figlio d'arte alla Fiorentina durante la prossima sessione di mercato.