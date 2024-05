Juventus, senti Ferguson: 'Il futuro? Non ci penso, sono contento a Bologna'

Ilattualmente ai box per infortunio, Lewisha parlato a margine del ricevimento del Premio Bulgarelli. Questo il suo pensiero a Sky Sport: "Bulgarelli è stato un giocatore importantissimo, uno dei migliori della storia del Bologna e non solo. Può essere un idolo per me e per tutta la squadra"."Abbiamo fatto una stagione fantastica, ma non è finita. Abbiamo ancora 3 partite molto importanti, spero che si possa finire al massimo".

"Non penso al mio futuro, mai. Penso solo a cosa sta succedendo adesso, e in questo momento significa recuperare. Io però sono contento qua, abbiamo fatto una stagione fantastica e mi sento bene. Ogni giorno sempre un po' meglio".