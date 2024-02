Juventus, senti Mauro: 'A questo punto arrivare quarti sarebbe una figuraccia'

Massimo Mauro, ex giocatore della Juve e ora commentatore in tv, ha parlato del momento difficile della squadra di Allegri sulle colonne di Repubblica. Le sue parole.



CAMBIO DI ROTTA - "Dobbiamo dire il contrario di quando gli facevamo i complimenti. Allegri ha compattato lo spogliatoio, ha dato grinta alla squadra nella ricerca del risultato etc. Ma nelle ultime 4 partite – 3 contro squadre di bassa classifica – non si è vista la stessa ferocia nell’indirizzare la gara. Vero che contro l’Empoli la squadra era in 10, ma con l’Udinese la squadra è stata imbarazzante, e a Verona è andata più vicina alla sconfitta che alla vittoria".



SCUDETTO - "La cosa brutta della Juve è che aveva fatto sperare i tifosi di poter stare accanto all’Inter a lungo. Invece si deve guardare le spalle, perché l’Atalanta ha gamba ed entusiasmo. Allegri ha sempre detto di puntare al quarto posto, ma a questo punto arrivare quarti sarebbe una figuraccia",