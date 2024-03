Juventus, senti Percassi: 'Non abbiamo già venduto Koopmeiners, non ci ha chiesto di andare via'

: Europa League, Coppa Italia e Serie A, con l'obiettivo della qualificazione della prossima Champions League. L'amministratore delegato del club nerazzurro ha dichiarato in un'intervista a L'Eco di Bergamo: "Quando mio padre Antonio ha rilevato l'Atalanta nel 2010 il nostro obiettivo dichiarato, che sembrava difficilissimo da raggiungere, era quello di riuscire a restare per dieci anni di fila in Serie A. Siamo andati ben oltre, e oggi il solo poter pensare di poter raggiungere qualcosa di più grande ci riempie di orgoglio: e lo saremo comunque se arriveremo alla fine senza avere rimpianti. Quello che abbiamo raggiunto è già qualcosa di veramente importante. La nostra gratificazione più alta è vedere il senso di soddisfazione e la passione che la nostra gente ci trasmette mette quando otteniamo vittorie importanti, come quella in Europa League con lo Sporting. Questo ci dà grande forza e grande orgoglio, ora la nostra volontà è continuare a vivere il più possibile altre situazioni di questo tipo. Saremo soddisfatti se, arrivati alla fine, non avremo alcun rimpianto. L'Atalanta in questi anni ha dimostrato che tutto quello che si è conquistata se l'è conquistata sul campo, dando sempre il massimo partita dopo partita, e uscendo sempre senza rimpianti. Questo è il nostro obiettivo, poi vediamo cosa succede".Percassi smentisce così il centrocampista olandese (nel mirino della Juventus), che in un'intervista al De Telegraaf aveva annunciato: "Ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio la cessione" (LEGGI QUI)