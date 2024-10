Ufficio stampa Reggiana

Juventus, Sersanti brilla con la Reggiana: il piano per il futuro

15 minuti fa



Alessandro Sersanti è un centrocampista del Reggiana ( in prestito dalla Juventus) che è sceso in campo in ogni gara di Serie B del 2024/2025, 8 volte da titolare e 1 a gara in corso. L’anno in prestito al Lecco gli è servito per prendere confidenza con la categoria, oggi in serie B fa la differenza. Ha già segnato una rete in campionato e nell’ultima sfida contro il Frosinone é stato davvero dominante a centrocampo: oltre al rigore procurato ha recuperato tantissimi palloni trasformandoli, sempre, in azioni offensive. Sul classe 2002 hanno posato gli occhi diverse società di serie A e il piano della Juventus è quello di fargli fare il grande salto nella prossima stagione. La Reggiana ha una speranza: in caso di promozione il riscatto dalla Juventus diventerebbe obbligatorio.