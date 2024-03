Juventus, sfida all’ex Tudor per ripartire: contro la Lazio bianconeri avanti per i bookie, Allegri si affida a Chiesa per interrompere il digiuno

Sette punti nelle ultime otto partite, un rendimento che ha visto scendere laal terzo posto in classifica, con soli otto punti di vantaggio sul quinto. Non un periodo facile per i bianconeri che sabato pomeriggio trovano all’Olimpico la, alla prima con il nuovo tecnico Igor Tudor. Partita molto equilibrata per i bookie che vedono leggermente avanti la Juve – come nella gara di settembre – a 2,50 contro il segno «1», uscito nell’ultimo precedente capitolino, fissato tra 3,03 e 3,10 volte la posta. Nel mezzo, a quota 3, il terzo pareggio consecutivo per la Juve, risultato assente a Roma dal novembre 2020. Gli ultimi due precedenti hanno visto trionfare l’Over 2.5, in ritardo però sabato, a 2,30 sull’Under 2.5 proposto a 1,57, mentre sono più vicine le quote tra No Goal, favorito a 1,76, sul Goal, dato a 1,95.

Per quanto riguarda invece i possibili protagonisti del match, in pole il gol dell’ex di Ciro Immobile, dato a 3,40, seguito tra i padroni di casa dal “Taty” Castellanos, a 4, reduce dalla doppietta contro il Frosinone, mentre un nuovo centro di Mattia Zaccagni, match-winner la scorsa stagione, sale a 5,50. Allegri, viste le assenze di Vlahovic e Milik, si affida a Federico Chiesa, proposto a 3,80, in coppia con Moise Kean, per la prima volta titolare nel 2024, visto a segno a 4,20, stessa quota del talento turco Kenan Yildiz.