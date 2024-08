Juventus, si attende il rilancio per Koopmeiners. Le cifre e i tempi

Getty e Calciomercato.com

Il prossimo non sarà un passetto, semmai uno step deciso. Lanon ha dubbi e continua a professarsi coerente con il piano iniziale: c'ènella testa di Cristiano, e soprattutto nei piani di. Da qui non si scappa. Né si cambia direzione. Dopo le parole di, i piani bianconeri si sono fatti nuovamente più decisi, anche per accelerare tempi che rischiano di dilatarsi fin troppo. E se nei giorni scorsi c'è stata una prima proposta da 45 milioni di euro, alla quale la Dea ha risposto in maniera netta,. Quantomeno per avvicinarsi alla richiesta della Dea.

Richiesta che resta sui, cifra alla quale lapuò avvicinarsi in mille modi. Da una percentuale a una contropartita, passando - scenario più probabile - a una rimodulazione dei bonus in grado di soddisfare tutte le parti in questione. Tra queste, pure e in particolare il calciatore, che preme silenziosamente per raggiungere Torino. Non si è imposto,. Non ha intenzione di farlo. Per lui parla il patto stipulato la scorsa estate a Zingonia, quando il Napoli aveva bussato forte e l'Atalanta aveva convinto l'olandese a rimanere. Teun ha eseguito, strappando tuttavia un okay di massima alla partenza nell'estate successiva davanti a un'offerta che i nerazzurri avrebbero definito congrua.

Non sarà una questione di ore, probabilmente neanche di giorni. Con laimpegnata a Pescara contro il Brest e la stessacon il focus massimo alle ultime amichevoli prima della Supercoppa Europea, questa situazione rischia di trascinarsi ancora, o comunque per un po'. Da parte della società bianconera c'è la volontà fermissima di puntare su, e ora che le cessioni più remunerative sono state concluse (manca Chiesa, ma lì è tutto da vedere), l'assalto definitivo può partire, con l'ambizione di regalare l'olandese magari già per la prima di campionato., ma sa benissimo quanto quel vuoto tra centrocampo e attacco renda vulnerabile la sua idea di Juventus. Un passo alla volta e vedremo, e il prossimo rischia di essere assolutamente indicativo.