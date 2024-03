Juventus, si punta un obiettivo del Milan

6 minuti fa



In estate, il Milan dovrà rinforzare non solo il reparto offensivo, ma anche in difesa ci sarà da puntellare, inserendo qualche altro nuovo elemento di qualità. Secondo quanto riportato da L'Equipe, viene riportato in orbita rossonera uno di quei nomi che già era stato cercato nel mercato invernale: Maxence Lacroix. Centrale difensivo francese di 23 anni, classe 2000, che milita in Germania nel Wolfsburg. In estate il giocatore rappresenterà una grande occasione perché, dopo quattro anni in Bundesliga, il transalpino vuole fare il salto di qualità e non rinnoverà il contratto che va in scadenza nel 2025. Il Milan però, come scrive L'Equipe, non è il solo club italiano iscritto alla corsa per Lacroix: c'è anche l'interesse della Juventus.