Juventus, si sblocca Kolo Muani: i dettagli con il PSG, domani l'ufficialità. Ha scelto il numero 20

Sembrava essere Cher Ndour il predestinato a poter permettere l’ufficialità di Randalalla Juventus. Invece,sta cercando di sistemare in Italia il giocatore azzurro classe 2004 per poter lasciare definitivamente partire Milan Skriniar, diretto al Fenerbahce e, contestualmente,L'aveva annunciato ieri Cristiano Giuntoli, mancavano gli ultimi documenti, ma ora. I bianconeri, ora possono ufficializzare l’arrivo in prestito dell’attaccante, grazie agli ultimi movimenti effettuati dalla società transalpina., lasciandogli firmare un accordo semestrale con gli spagnoli e liberando così, contemporaneamente, uno slot per i prestiti e predisponendo l’arrivo ufficiale di Kolo Muani alla Juventus, come riportato da. Si aspetta solo l’ufficialità adesso, attesa per la giornata di domani.

L’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte è sempre stato il prescelto da parte del CFO Cristiano Giuntoli per rinforzare l’attacco a disposizione di Thiago Motta e fornire un’alternativa a Dusan Vlahovic. L’affare non è mai stato in bilico., che aveva già sostenuto le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto e che si è già allenato insieme al resto della squadra,: i bianconeri avevano strappato sia l'ok da parte della società transalpina sia parte dello stesso attaccante, il cui ingaggio sarà interamente pagato dalla Juventus nei prossimi sei mesi. Il giocatore ha scelto la maglia numero 20.

