Juventus, si spinge per Kolo Muani: formula e cifre, è ora in pole per Giuntoli

Se la giornata di ieri è stata prettamente di decisioni,Prima il vertice con il Barcellona per capire i margini di chiusura per l'affare Araujo, poi la virata decisa su, che resta il preferito. Anche perché da Manchester non aprono a Joshua, nonostante i tentativi dello stesso Thiago Motta di sbloccare l'affare attraverso il calciatore.Tant'è: di necessità, virtù.che è indietro di uomini e autostima. Se Araujo potrà prendere il posto di Bremer,non sarebbe soltanto une dunque un sostituto di. Il francese può giocare in tutte le posizioni d'attacco ed è questo che ha convinto i bianconeri ad accelerare il passo, a spingere forte in direzione PSG. Il Paris, d'altro canto, aveva aperto da tempo alla possibilità prestito, senza avanzare grosse pretese.

Già nelle prossime ore potrà arrivare la virata decisiva per, in attesa di lasciare Parigi e ormai pronto al prossimo passo. L'opzionel'ha intrigato sin da subito e per questo ha dato anche mandato agli agenti di approfondire la richiesta bianconera, così da comprendere le reali intenzioni di Motta su minutaggio, posizione, prospettive. Ecco: è stato ampiamente. Anche sulle prospettive future.Kolo Muani potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, formula preferita dai bianconeri, che in questo modo potrebbero posticipare tutte le valutazioni sul calciatore all'estate.: fino a poco fa, l'ostacolo era praticamente questo, la necessità di sborsare circa 8 milioni lordi per arrivare a concludere l'affare. Evidentemente, la fretta e il bisogno di chiudere l'affare hanno chiuso a chiave i dubbi, arrivando così alla sterzata decisiva.

