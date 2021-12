Ci sono partite che valgono più delle altre. Quella di stasera contro il Genoa può diventare un banco di prova importante per Alvaro Morata. Massimiliano Allegri ha deciso di puntare sullo spagnolo con Paulo Dybala e Dejan Kulusevski per ottenere una vittoria che manterrebbe la Juve in scia per il quarto posto.Ecco perché serviranno tanti gol nei prossimi sei mesi per far cambiare idea a Federico Cherubini e Pavel Nedved.La Juventus dovrà rifarsi il look, tra il mercato di gennaio e quello estivo, in attacco. Il primo della lista resta Dusan Vlahovic, ma la Fiorentina non vuole cederlo subito, e preferirebbe non darlo alla Juve. Il piano B porta a Gianluca Scamacca ma il Sassuolo è una bottega cara e non sarà facile portarglielo via a stagione in corso.