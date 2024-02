Juventus, Soulé in gol contro il Milan: è già nella storia del Frosinone, gli scenari sul mercato

Redazione CM

Dieci e lode. Matias Soulé segna un gol contro il Milan su calcio di rigore e va in doppia cifra in questo campionato, stabilendo un nuovo primato nella storia del Frosinone. Finora in Serie A hanno segnato più di lui soltanto Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic e Oliver Giroud: i centravanti di Inter, Juventus e Milan. Tre squadre in cui Soulé potrebbe giocare tranquillamente, almeno secondo quanto detto nel pre-partita di oggi da Guido Angelozzi: "Matias fa anche tanti assist, è un giocatore con un potenziale pazzesco".



NO ALL'ARABIA - Il responsabile dell'area tecnica del Frosinone ha anche confermato che il ragazzo ha "rifiutato una proposta importantissima perché è molto serio e non sta a guardare i soldi, ma la crescita e il percorso". Il riferimento è al club saudita dell'Al-Ittihad, che negli ultimi giorni del mercato invernale aveva offerto 30 milioni di euro alla Juventus per il suo cartellino.



QUALE FUTURO? - Soulé è in prestito al Frosinone fino al termine della stagione, ma è di proprietà del club bianconero, con cui è sotto contratto fino a giugno 2026. La sensazione è che l'ottimo campionato dell'argentino classe 2003 non sia ancora bastato a convincere la Juventus a puntare su Soulé in prima squadra nella prossima stagione. Non a caso i dirigenti bianconeri lo avevano "promesso" alla Fiorentina per prendere subito Giacomo Bonaventura, che invece è rimasto in maglia viola.



SIRENE INGLESI - Soulé potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per Carlos Alcaraz. Il centrocampista argentino è arrivato a Torino in prestito oneroso per quasi 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato ad altri 50 milioni, cifra che potrebbe essere sensibilmente abbassata grazie all'inserimento nella trattativa di Soulé. A patto che il Southampton, attualmente secondo in classifica, riesca a tornare in Premier League.