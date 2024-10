AFP via Getty Images

(4-3-3): Perin; Savona, Danilo, Kalulu, Cabal; McKennie, Fagioli, Douglas Luiz; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz. (A disp. Pinsoglio, Daffara, Gatti, Locatelli, Adzic, Thuram, Weah, Cambiaso, Rouhi, Mbangula). All. Thiago Motta.(4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Rounault, Chabot, Mittelstadt; Karazo, Stiller; Millot, Undav, Leweling; Demirovic. (A disp. Bredlow, Seimen, Al-Dakhil, Keitel, Touré, Kratzig, Stenzel, Rieder, Chase, Malanga). All. Hoeness.(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la terza giornata di. I bianconeri si presentano a questa sfida a punteggio pieno con 6 punti in classifica grazie alle vittorie ottenute contro PSV Eindhoven e Lipsia. Invece gli ospiti hanno un punto, frutto del pareggio in casa per 1-1 con lo Sparta Praga dopo la sconfitta per 3-1 nell'esordio di fuoco sul campo del Real Madrid campione d'Europa in carica.

Thiago Motta deve ancora fare a meno deglioltre alloDall'altra parte sonoLa Juve ha vinto le ultime cinque partite contro squadre tedesche nelle competizioni Uefa.Nel prossimo turno, mentre