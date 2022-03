Diego Stramaccioni è uno dei migliori prospetti messi in vetrina dalla Juventus under 23. Eclettico difensore classe 2001, molto forte in marcatura: Stramaccioni si sta allenando con grande continuità agli ordini di Massimiliano Allegri. Tanto da essere stato inserito, per la terza partita consecutiva, nell’elenco dei convocati per la trasferta sul campo della Sampdoria. Un segnale di fiducia importante per un giovane di talento.