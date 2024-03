Juventus su Gudmundsson: tutta la verità. E il Genoa fissa il prezzo

Trenta milioni. Per cominciare. È questo il messaggio lanciato dalla dirigenza del Genoa a tutto il mercato. Quindi anche alla Juve. Poco importa se per portare Albert Gudmundsson all'ombra della lanterna son bastati pochi euro più di un milione, il suo contratto con l'Az era in scadenza e comunque le scommesse vinte poi vanno premiate. Poco importa se già a gennaio, con il prezzo in bella mostra, alla fine nessuna offerta si sia realmente avvicinata alla valutazione proposta (anzi imposta) dal Genoa. Oggi il club rossoblù è sano, ha un progetto di crescita chiaro, può decidere di vendere i propri gioielli ma anche di imporre le proprie condizioni di partenza. Perciò, Gudmundsson può cambiare squadra in estate. Ma per cominciare a parlarne, servono almeno trenta milioni. E la Juve questo lo sa, ma non sembra essere questo un motivo per frenare l'interesse della società bianconera. Che valuta l'islandese come uno di quei jolly d'attacco che possono fare al caso della nuova Juve, indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore: mezzala di qualità, trequartista naturale, efficace come seconda punta e utilizzabile anche come esterno offensivo. Poi per trattare col Genoa ci sarà tempo, almeno sulla formula, considerando come non manchino le eventuali contropartite utili né i precedenti di affari in comune tra i due club. Basti pensare allo scambio con conguaglio Dragusin-Cambiaso, che ha portato ampi dividendi a entrambi i club: maxi-plusvalenza al Genoa (doppia considerando pure l'incasso per Cambiaso), tecnici per la Juve che ha trovato un titolare inamovibile. O ancora all'operazione Koni De Winter, senza dimenticare quell'Alan Matturro nel mirino bianconero fin dal suo arrivo in Italia.



LE PAROLE – Intanto proprio Gudmundsson ha parlato dell'interessamento dei bianconeri unito a quello per l'ex compagno di squadra Teun Koomeiners ai tempi dell'Az. “Io alla Juventus con Koopmeiners? Nel calcio non si può mai dire mai. Ovviamente possono succedere moltissime cose. In realtà io non conosco il futuro diKoopmeiners e non so nemmeno quale sarà il mio. Vedremo. Certamente sarebbe bello giocare di nuovo con Koop perché è un fantastico giocatore”. Quanto basta a poche ore dalla sfida di campionato a riaccendere le speranze dei tifosi della Juve. Che pure lo hanno ora come nemico pubblico numero uno: due partite contro i bianconeri, due gol.