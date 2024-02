Juventus su Olise? La verità sul talento del Crystal Palace

Inizia a circolare parecchio, soprattutto in Inghilterra, il nome di Michael Olise come quello di un possibile nome nuovo per il reparto offensivo della Juventus. Ma il francese del Crystal Palace è davvero un obiettivo di Cristiano Giuntoli? La risposta è no, o per meglio dire non ancora. Perché pure lui è stato assolutamente attenzionato dalla squadra mercato del club bianconero, ma alla valutazione riportata dagli intermediari che si stanno occupando di sondare tutte le possibilità di Olise è stata prontamente rispedita al mittente: il Crystal Palace infatti non sembra disposto a trattare particolarmente riguardo la cifra già prevista dalla clausola rescissoria, compresa tra i 55 e i 60 milioni di sterline. Operazione quindi fuori portata almeno in questo momento per la Juventus, ma in linea con il piano di rafforzamento di altri club di Premier League: sono Chelsea e Manchester United ad avere mosso passi concreti verso Olise, saranno questi mesi decisivi per il futuro dell'ala destra francese. Che nel frattempo è chiamato a risolvere nel minor tempo possibile i guai muscolari che lo stanno accompagnando e condizionando in questa stagione: quando c'è fa la differenza, ma sta passando più tempo ai box che in campo. E anche questo sta influendo nella decisione della Juve di aspettare e non affondare.